Події

14:31 13.05.2023

У "ЛНР" вирішили відключити мобільний інтернет після влучання, як стверджують, українських ракет

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Окупаційна влада так званої ЛНР призупиняє роботу мобільного інтернету в Луганській області у зв'язку з почастішанням обстрілів, як вони стверджують, української армії.

За повідомленнями росЗМІ, 12 і 13 травня по Луганську було завдано ракетних ударів з боку української армії, внаслідок чого зафіксовано руйнування адміністративних будівель двох підприємств і житлових будинків. Стверджується, що українські військові застосували крилаті ракети Storm Shadow.

Теги: #інтернет #звязок #окупація

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