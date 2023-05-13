У "ЛНР" вирішили відключити мобільний інтернет після влучання, як стверджують, українських ракет

Окупаційна влада так званої ЛНР призупиняє роботу мобільного інтернету в Луганській області у зв'язку з почастішанням обстрілів, як вони стверджують, української армії.

За повідомленнями росЗМІ, 12 і 13 травня по Луганську було завдано ракетних ударів з боку української армії, внаслідок чого зафіксовано руйнування адміністративних будівель двох підприємств і житлових будинків. Стверджується, що українські військові застосували крилаті ракети Storm Shadow.