У результаті ворожих обстрілів на Харківщині одна людина загинула

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті обстрілу с. Чернещина... пошкоджено будівлі ферми, загинув 36-річний працівник. Також пошкоджено приватний житловий будинок. У с. Вільхуватка... унаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок і господарські будівлі. Поблизу смт Борова... ворог завдав ракетного удару системою С-300. Влучення зафіксовано за межами населеного пункту, сталася лісова пожежа", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.