Окупанти вже програли цю війну у своїх думках - Зеленський

Російські окупанти вже програли цю війну у своїх думках і внутрішньо готові до поразки, необхідно їх дотиснути, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Були важливі доповіді командувачів оперативних напрямків... Що важливо розуміти наразі: окупанти вже внутрішньо готові до поразки. Вони вже програли цю війну у своїх думках. Ми повинні щодня тиснути на них так, щоб їхнє ж відчуття поразки перетворювалось на їхню втечу, їхні помилки, їхні втрати", - заявив він у відеозверненні.

Глава держави також наголосив на підготовці до надання українським військовослужбовцям ще більше зброї.

"Готуємося додати вам, воїни, ще більше зброї, ще більше можливостей, щоб подолати агресора і відновити мир", - сказав Зеленський.