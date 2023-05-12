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16:28 12.05.2023

У межах "Євробачення-2023" у Ліверпулі працює стенд із книжками українських авторів

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У межах "Євробачення-2023" у Ліверпулі працює стенд із книжками українських авторів

У межах міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Ліверпулі (Велика Британія) працює стенд із книжками українських авторів, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"До "Євробачення-2023" ліверпульська книгарня радикальної літератури "Новини нізвідки" підготувала український стенд та пропонує мешканцям та гостям міста ознайомитись із книжками українських авторів та авторок, що видані у перекладі або англійською мовою", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що серед представлених на стенді видань книги: Сергій Плохій "Брама Європи", Володимир Зеленський "Повідомлення з України", Олександр Шатохін "Жовтий метелик", а також історичні, дитячі та публіцистичні тексти.

"А головна вітрина оформлена в українському стилі та містить портрет Василя Стуса з лозунгом "Борися за правду", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представляє Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Раніше за результатами глядацького голосування у двох півфіналах до фіналу конкурсу пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія. Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна як країна-переможниця "Євробачення-2022".

Гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня.

Теги: #книги #євробачення

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