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08:19 12.05.2023

Президент України схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку

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Президент України схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку

Президент України Володимир Зеленський схвалив у четвер комплексний стратегічний план реформування системи державного правопорядку.

"Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку - всіх правоохоронних органів і прокуратури. Це детальний документ, який розрахований на період до 2027 року", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Зокрема, за словами президента, нині необхідно забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку, яка відповідатиме цілям швидкого вступу України до ЄС і гарантуватиме засади нового суспільного договору, що визначаються зараз під час захисту держави.

"Кожен елемент державної системи – органи правопорядку передусім – мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу", - сказав він.

"Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури – ключові в цьому", - додав Зеленський.

Глава держави також зауважив, що належить гарантувати в Україні максимум безпеки, свободи, поваги до закону та людини.

"І це відповідь на питання, яку Україну після війни ми будуємо. Державу, яка поважає своїх людей та яку поважають у світі. Державу, чий приклад життя шанують усі. Шлях до цього починається зараз", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #правопорядок #план #реформування

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