Події

18:08 11.05.2023

Унаслідок обстрілу освітнього закладу в Херсоні сталася пожежа, постраждалих немає - ОВА

1 хв читати

Окупанти обстріляли з артилерії один з освітніх закладів Херсона, внаслідок цього сталася пожежа, яку ліквідували, серед людей постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська артилерія вдарила по одному з освітніх закладів Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Мирні люди не постраждали", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

 

Теги: #херсон #прокуратура #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 11.05.2023
Окупанти завдали ракетного удару по Торецьку, постраждало шестеро людей - Єрмак

Окупанти завдали ракетного удару по Торецьку, постраждало шестеро людей - Єрмак

12:07 11.05.2023
Росіяни обстріляли Слов'янськ ракетою С-300, поранена жінка померла в лікарні

Росіяни обстріляли Слов'янськ ракетою С-300, поранена жінка померла в лікарні

11:19 11.05.2023
Російські війська ввечері обстріляли селище в Запорізькій області, постраждали 5 жителів

Російські війська ввечері обстріляли селище в Запорізькій області, постраждали 5 жителів

09:45 11.05.2023
У Херсоні з 16 травня комендантську годину встановлено з 21:00 до 05:00

У Херсоні з 16 травня комендантську годину встановлено з 21:00 до 05:00

18:50 10.05.2023
Окупанти обстріляли село в Каховському районі Херсонської області, загинула жінка

Окупанти обстріляли село в Каховському районі Херсонської області, загинула жінка

13:54 10.05.2023
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

13:05 10.05.2023
Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон - голова ОВА

08:28 10.05.2023
У результаті обстрілу Костянтинівки Донецької області поранено одного жителя

У результаті обстрілу Костянтинівки Донецької області поранено одного жителя

20:55 09.05.2023
Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

Росіяни ще двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

20:48 09.05.2023
Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, постраждали 3 людини - Синєгубов

Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, постраждали 3 людини - Синєгубов

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Усі надані Києву британські танки Challenger 2 доправлено в Україну - глава британського Міноборони

Міністр оборони Великої Британії підтвердив передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow

ППО України вже може перехоплювати до 90-100% ворожих ракет - ЗМІ

ОСТАННЄ

Зеленський призначив посла України в Нідерландах

Туреччина та ООН запропонували продовжувати переговори щодо "зернової ініціативи" в онлайн-режимі

Протягом доби ворог завдав шести ракетних і 46 авіаударів, здійснив 69 обстрілів із РСЗВ

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора

Закликами до повернення і поширення російської мови в Україні має займатися СБУ - Данілов

Кличко веде переговори з владою Берліна про безоплатне лікування тяжкопоранених українських бійців

Мінкультури позбавило охоронного статусу два погруддя Пушкіна в Києві

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Кількість поранених унаслідок обстрілу Торецька зросла до дев'яти осіб - Офіс генпрокурора

Резніков про проєкт Канади та Латвії з підготовки українських офіцерів: опанують процес планування, координації маневрів і ведення розвідки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА