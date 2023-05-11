Унаслідок обстрілу освітнього закладу в Херсоні сталася пожежа, постраждалих немає - ОВА

Окупанти обстріляли з артилерії один з освітніх закладів Херсона, внаслідок цього сталася пожежа, яку ліквідували, серед людей постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська артилерія вдарила по одному з освітніх закладів Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники. Мирні люди не постраждали", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.