Держдеп США закликав до продовження "зернової ініціативи"

У Державному департаменті США наголосили на необхідності продовжити Чорноморську зернову ініціативу.

"Існує нагальна необхідність розширення Чорноморської зернової ініціативи, щоб судна могли заходити в українські порти, щоб більше продуктів харчування могло потрапити на світові ринки", - йдеться у повідомленні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, щоб Москва перестала використовувати голод як зброю у війні з Україною.

"Світу не потрібно нагадувати Москві кожні кілька тижнів, щоб вона перестала використовувати голод людей як зброю у їхній війні проти України", - заявив він.

Раніше в Стамбулі розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, України, РФ та представників ООН щодо роботи "зернового коридору".