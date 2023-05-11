Наш міжнародний блок активно працює з партнерами з оборонних пакетів для України

Нові рішення щодо оборонних пакетів для України - вже на робочому столі, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Наш міжнародний блок дуже активно, в деталях працює з партнерами для нових оборонних пакетів для України. Нові рішення – вже на робочому рівні. Більше захисту для нашого неба, більше можливостей для нашої оборони та руху на Землі. Провів сьогодні кілька нарад, де ми обговорювали все це. І очікуємо вже найближчим часом кроків у відповідь від партнерів", - сказав президент.

"Ні на хвилину не забуваємо, що кожен день присутності окупанта на нашій землі – це спокуса для нього думати, що йому щось вдасться. Нічого йому не вдасться!", - наголосив президент.

Зеленський додав, що дякує "лідерам партнерів, усім державам-партнерам, кожній і кожному, хто нам допомагає зміцнювати нашу силу і робити українську оборону ще активнішою".