Події

19:04 10.05.2023

Проходження військово-лікарської комісії стане швидшим і зручнішим

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Проходження військово-лікарської комісії стане швидшим і зручнішим

У Міністерстві оборони України повідомили про роботу над вдосконаленням процесу проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Згідно з повідомленням відомства у фейсбуці, удосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії передбачає: збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання в цивільних закладах охорони здоров’я; окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби.

Також це включає впровадження е-черги для запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК та СП та закладами охорони здоров'я; залучення закладів охорони здоров'я із системи Міноборони для роботи з електронною системою охорони здоров'я.

"Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, планується впровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК; здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.

"Зміни будуть поступовими. Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів", - додали в Міноборони.

Теги: #міноборони #влк

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