Події

12:18 10.05.2023

У Чорному морі перебувають 3 російські ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі перебувають 3 російські ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 24 ракет, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як повідомляється в телеграм-каналі ВМС у середу, в Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, у Середземному - п’ять ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.

 

Теги: #чорне_море #ракетоносії

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