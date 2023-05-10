У Чорному морі перебувають 3 російські ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр", із загальним залпом до 24 ракет, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як повідомляється в телеграм-каналі ВМС у середу, в Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, у Середземному - п’ять ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет.