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14:34 09.05.2023

В Україні судитимуть іще 59 депутатів Держдуми РФ, які сприяли російській військовій агресії

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В Україні судитимуть іще 59 депутатів Держдуми РФ, які сприяли російській військовій агресії

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази ще на 59 депутатів Державної думи РФ, які голосували за визнання "Л/ДНР" і сприяли розв'язанню повномасштабної війни проти України, повідомляє СБУ.

"15 лютого минулого року вони проголосували за постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. На підставі депутатського звернення 21 лютого очільник кремля підписав відповідні укази", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, наступного дня російські депутати підтримали ратифікацію "Договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

"Після цього ватажки терористів "офіційно" звернулися до російського президента з проханням надати їм військову допомогу у відбитті надуманої ними "агресії". Відтак 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України", - зазначено у повідомленні.

Отже, як наголошують у спецслужбі, російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану зі спроб захоплення України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

"Служба безпеки завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - інформують в СБУ.

Тривають комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Івано-Франківській, Вінницькій та Тернопільській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

 

Теги: #сбу #суд #держдума

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