Події

02:08 09.05.2023

США нададуть Україні ще $1,2 млрд довгострокової військової допомоги

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США нададуть Україні ще $1,2 млрд довгострокової військової допомоги

США у вівторок виділять Україні ще $1,2 млрд на довгострокову допомогу у сфері безпеки, передає Associated Press.

Зазначається, що США нададуть Україні ще $1,2 млрд довгострокової військової допомоги для подальшого зміцнення протиповітряної оборони у зв'язку з атаками російських окупаційних військ по Україні, що продовжуються, безпілотниками і ракетами.

Повідомляється, що пакет допомоги буде оголошено у вівторок і гроші будуть надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. На відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, які найчастіше вирушають в Україну зі складів Пентагону, щоб їх можна було швидко доставити, ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців чи навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.

Ініціатива допомоги фінансуватиме системи протиповітряної оборони HAWK, боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Йтиметься також про артилерію, ракети, допомогу в отриманні супутникових зображень та фінансування поточного технічного обслуговування та запасних частин для різних систем.

"Включаючи цей пакет, США загалом надали Україні майже 37 мільярдів доларів військової допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року", - сказано в повідомленні.

Теги: #сша #україна #військова_допомога

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