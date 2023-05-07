Мета окупанта – завоювати всю Україну: у Міноборони прокоментували заяви РФ

Мета окупанта – завоювати всю Україну, тому треба бути готовими до "підступних сценаріїв", заявила заступник голови Міноборони Ганна Маляр.

"Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їхні плани. Ніяк. Не слід шукати в них глибокі смисли чи багатоходові комбінації. Ворог не змінив свої плани щодо України. Їхня мета – завоювати всю Україну", - написала вона в телеграм-каналі.

За словами Маляра, у росіян не вдався бліцкриг у 2022 році, тому вони намагаються рухатися тепер поетапно, проте українські захисники не дають їм це робити.

"Незалежно від того, що ворог каже, пише, показує – треба завжди бути готовим до підступних сценаріїв, бо вони саме це й демонструють із початку війни", - наголосила Маляр.