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19:49 05.05.2023

Зеленський провів у Києві зустріч із послами UNITED24

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Зеленський провів у Києві зустріч із послами UNITED24

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві у п'ятницю зустріч із послами благодійної платформи UNITED24.

"Зустрівся з амбасадорами UNITED24, які сьогодні разом із нами в Києві підбивають підсумки першого року фандрейзингової платформи. Вдячний кожному за те, що об’єднуєте світ навколо допомоги Україні", - написав президент у телеграмі.

Глава держави привітав амбасадорів нових напрямів. Зокрема, за напрямом "Освіта і наука" - британського біохіміка Пола Нерса та українсько-американську акторку Іванну Сахно, за напрямом "Медична допомога" – колишнього футбольного тренера Андрія Шевченка й американського актора Лієва Шрайбера, за напрямом "Відбудова України" - боксера Олександра Усика, американську акторку Кетрін Вінник та французького сценариста Мішеля Хазанавічуса.

Він також подякував за причетність представникам гурту Imagine Dragons Маку Рейнольдсу і Таю Арнольду.

Теги: #зустріч #united24 #амбасадори

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