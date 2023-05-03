У Херсоні та області вже 21 загиблий під обстрілами, 48 поранених

Кількість загиблих унаслідок обстрілів російськими окупантами Херсона та інших населених пунктів Херсонської області сягнула 21 людини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Залізничний вокзал і переїзд, будинок, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка - знаєте, що об'єднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та Херсонській області. На сьогодні - 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області!", - написав Зеленський у телеграмі в середу ввечері.

Глава держави висловив співчуття сім'ям і близьким загиблих. "Ми ніколи не пробачимо винних. Переможемо країну-зло і змусимо всіх винних відповісти!", - додав Зеленський.

Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про 19 загиблих і 47 поранених мирних жителів області в результаті російських обстрілів у середу, водночас зазначивши, що цифри попередні й можуть зрости.

За наявними даними, троє людей загинули під час обстрілу супермаркету "Епіцентр" у Херсоні, 2 - привокзальної площі, 4 - магазину "АТБ", один чоловік загинув у власному автомобілі поблизу залізничного переїзду, 5 - у житлових кварталах міста. Ще 3 загиблих - це енергетики, які працювали біля селища Степанівка.