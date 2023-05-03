Події

15:02 03.05.2023

Україна отримає літаки після наступу - Зеленський

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Україна отримає літаки після наступу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що країна отримає літаки після наступу.

"Скоро в нас будуть наступальні дії, і після них, я впевнений, нам дадуть літаки", - сказав він у середу на брифінгу в Гельсінкі після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Нам потрібні, дуже потрібні літаки. Так проходить ця війна, що ми постійно повинні доводити на полі бою. Спочатку ми показуємо, що нас не можна захопити за три дні, потім нам дають якусь зброю. Потім ми знову йдемо вперед, просимо далекобійну артилерію. Після цього нам дають відповідну зброю", - сказав президент України.

Теги: #україна #військові #літаки

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