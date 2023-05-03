Події

11:28 03.05.2023

Троє загиблих і п'ятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету в Херсоні в середу вранці

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Троє загиблих і п'ятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету в Херсоні в середу вранці

Близько 11 ранку середи ворог завдав ударів по гіпермаркету в Херсоні, троє людей загинули, п'ятеро дістали поранень, повідомляється у телеграм-каналі МВС із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Херсон. Росія знову вбила мирних українців. Сьогодні близько 11 ранку ворог завдав удару по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона", - йдеться в повідомленні.

"Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці", - наводяться в повідомленні слова глави МВС.

 

Теги: #херсон #мвс #загиблі #обстріли

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