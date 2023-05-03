Комісія Мінкультури передала заповіднику "Києво-Печерська лавра" вже третину майна, що перебувало в користуванні УПЦ (МП)

Комісія міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна передала в користування Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" вже третину всього майна, яке перебувало в користуванні Української православної церкви (Московського патріархату).

"Комісія міністерства культури та інформаційної політики в Лаврі продовжує свою роботу. У підсумку проведеної роботи за квітень у користування держави було повернуто третину від всієї кількості майна, що перебувало в безоплатному користуванні УПЦ (МП)", - написав міністр культури Олександр Ткаченко у фейсбуці.

Він зазначив, що тільки за останні два дні комісія передала в користування заповідника 16 корпусів-пам'яток і національного, і місцевого значення.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

12 квітня комісія Мінкультури з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснюють жалюгідний стан "Книжкового складу" Києво-Печерської лаври відмовою Мінкультури надати погодження на реставрацію. 13 квітня поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври.

19 квітня комісія Мінкультури обстежила ще три приміщення в Києво-Печерській лаврі, але двері будівель були зачинені, тому в присутності в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" за допомогою відповідних засобів технічні працівники забезпечили доступ комісії до зазначених приміщень. В УПЦ (МП) вважають протиправними дії представників заповідника.

24 квітня Госпсуд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Комісія Мінкультури з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей монастирем УПЦ (МП) підготує висновки роботи після 15 травня. Робота комісії Мінкультури з приймання-передачі 79 об'єктів державного майна в Києво-Печерській лаврі триватиме понад три місяці.