Лубінець не згоден із Верещук, яка порадила українським громадянам, котрі проживають на окупованій території, не оформлювати роспаспорти

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не згоден із віцепрем'єром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук, яка порадила українським громадянам на окупованих територіях відмовлятися від оформлення російських паспортів.

"Я не знаю, з яких міркувань хтось виходить, коли робляться такі заяви. На мою думку, після такої заяви, я знаю точно, що це може використовуватися в міжнародних судах проти України. Бо якщо ми закликали залишатися громадянами України, то ми як держава визнаємо, що ми можемо забезпечувати всі права громадян України на цій території", - сказав Лубінець в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За словами Лубінця, якщо люди не мають можливості виїхати з окупованої території, то не треба відмовлятися від отримання роспаспортів, оскільки це пов'язано з безпекою і життям українських громадян.

Як повідомляли ЗМІ, раніше Верещук закликала громадян, котрі проживають на тимчасово окупованих територіях, не оформлювати паспорти РФ.