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09:59 02.05.2023

"Гвардія наступу" надійде під командування Сил оборони після отримання бойового завдання - глава МВС

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"Гвардія наступу" надійде під командування Сил оборони після отримання бойового завдання - глава МВС

Вісім бригад "Гвардії наступу" повністю сформовані і надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Бригади ("Гвардії наступу" - ІФ-У) сформовані повністю. Це 8 бригад. У нас є плани по формуванню додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості", - розповів Клименко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив: "Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання - це 2-3 тижні - і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів".

За словами Клименка, завдання кожної з цих бригад - проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

"Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку", - наголосив міністр.

Загальної чисельності бригад очільник МВС не конкретизував, зважаючи на безпекові питання, однак зазначив, що цю цифру можна вирахувати теоретично.

Відповідаючи на запитання про те, чи перебувають уже бригади "Гвардії наступу" під командуванням Сил оборони, міністр сказав: "Ні, вони надходять під командування Сил оборони після того, як буде бойове завдання".

Теги: #клименко #мвс #гвардія_наступу

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