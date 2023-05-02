Голова МВС: на сервісні центри чекають революційні зміни з прозорими іспитами на водійські права

Ексклюзивне інтерв'ю міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Призначений на посаду міністра після трагічних подій у Броварах, де загинуло тодішнє керівництво МВС, Клименко мав надскладне психологічне й професійне завдання – утримати стабільність роботи величезного міністерства, більшість структурних підрозділів якого задіяні в протистоянні російській агресії.

В інтерв'ю міністр розказав, як працює МВС зараз, які перетворення відбудуться у сервісах міністерства, про сподівання на "Гвардію наступу", про зброю сьогодні та після війни. А ще – про людиноцентричність, яка дасть майбутнє кожному бійцю і всій країні в цілому.

Текст: Оксана Геронтьєва

Ви очолюєте МВС майже три місяці. Вдалося за цей час розібратися з підходами в роботі кожного структурного підрозділу міністерства, визначитися з ключовими завданнями та позбавитися асоціації тільки з Нацполіцією?

Нацполіція, ДСНС і прикордонники по чисельності приблизно однакові. Перебуваючи на посаді голови Нацполіції, я співпрацював з усіма службами. Сьогодні - вникаю в більш детальні і глибинні проблеми роботи тієї чи іншої служби з урахуванням викликів війни.

В організації роботи поліція займає багато часу, але у нас є безліч спільних завдань, які вирішують всі служби МВС. Тому не стоїть питання про те, кому приділяти більше часу, є питання тільки в системній роботі всього величезного відомства, яке нараховує приблизно 400 тис. осіб.

Головне, що стабілізували центр управління, вдалося утримати міністерство. Сьогодні, вважаю, що ми вже вийшли на планову роботу.

Чи завершені вже кадрові призначення та чи можна говорити в цілому про оновлення колективу відомства?

Ми призначили фактично всіх керівників і особовий склад. Залишили найкращих, посилили фахівцями з інших міністерств та відомств.

Перед нами наразі одне завдання: виконувати задачі, які стоять перед державою, міністерством, залучаючи до цього професійних людей.

Сам апарат міністерства оновлений десь на 40%.

Це люди, яким Ви довіряєте?

Звичайно.

А що з призначенням голови Нацполу? Коли це може статися?

Найближчим часом.

"Гвардія наступу" стала головним проектом МВС з Вашим приходом на посаду керівника міністерства і отримала підтримку суспільства. Чи завершений вже остаточно процес формування бригад?

Бригади сформовані повністю. Це 8 бригад. У нас є плани по формуванню додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості.

Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання – це 2-3 тижні - і паралельно приступаємо до формування додаткових підрозділів.

Завдання кожної з цих бригад – це проведення відповідних наступальних штурмових дій разом з Силами оборони під час військових операцій.

Роль людей, який пішли добровольцями в бригади, буде значущою в контрнаступі, вірно розумію?

Звичайно. Ми так і вчимо. Бо від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку.

Підрозділи формувалися з нуля чи вже на базі існуючих?

По-різному. Деякі підрозділи формувалися з нуля. Також були вже існуючі підрозділи зі сформованою структурою, в першу чергу, логістичною. В таких випадках "костяк" бригад для успішності був сформований саме із військовослужбовців та поліцейських, які мають досвід бойових дій. Ці люди як раз і вчать добровольців – молодих людей, які перший раз прийшли до лав бригад. Також досвідчені бійці виступають командирами на ланках діяльності та в майбутньому веденні бойових дій.

Навчити командира важко – це завжди тривалий час, а він у нас обмежений, тому робили ставку на працівників з досвідом бойових дій і досвідом керування підрозділами.

Яка загальна чисельність бригад?

Не можу сказати з питань безпеки. Думаю, що при бажанні теоретично можна вирахувати орієнтовну чисельність.

Вони вже під командуванням ЗСУ?

Ні, вони поступають під командування Сил Оборони вже після того, як буде бойове завдання.

Які проекти, розпочаті колишнім керівництвом МВС, наразі втілюються в життя?

Всі проекти, над яким працювало колишнє керівництво і ми також, мають право на життя і будуть втілені в життя. Звичайно, з корегуваннями, які вносить війна.

Жоден проект, започаткований раніше, ми не звернули, можемо тільки модернізувати.

Хочу запитати про Єдиний реєстр зброї. Ви казали, що він запрацює наприкінці червня. Розкажіть детальніше, яку практичну користь він матиме?

Як виглядає облік зброї сьогодні? Це великі стоси паперу в дозвільній системі, купи паперу у суб'єктів господарювання, експертних служб.

Ми хочемо, щоб українцям було зручно користуватися електронними сервісами. У кожного громадянина буде свій електронний кабінет з повною інформацією про його зброю, про терміни перереєстрації, про перевірки, відмітки купівлі-продажу. А при купівлі зброю можна буде вибрати і замовити, не заходячи ані в підрозділи дозвільної системи, ані в магазин. Тобто буде максимально спрощена система придбання та продажу зброї. Також ми мінімізуємо можливі корупційні ризики щодо придбання і реєстрації зброї.

Головне, і це наша мета – щоб вся зброя, як є на руках у наших громадян – а це 1 млн 300 одиниць на сьогодні, без трофейної, – була в цьому реєстрі. Так само - вся нова зброя, яка буде заходити в нашу державу.

Як я вже сказав, це зручно буде для громадян, які володіють зброєю. Також Реєстр допоможе правоохоронній системі контролювати розповсюдження зброї.

Суб'єкти господарювання зможуть вносити в цю базу всю зброю, яка є на складах і продається. В найбільших магазинах зброї на складах знаходиться приблизно 70 тис. одиниць різного виду зброї.

Ми анонсували запуск роботи Єдиного реєстру 23 червня 2023 року. За кілька тижнів вже запускаємо його в тестовому варіанті.

Також зараз з народними депутатами, і керівництво держави це підтримує – розробляємо внесення змін до закону про національний спротив. І тут мова йде саме про ту зброю, яка вже знаходиться на руках у наших громадян.

Зброя, яка була у нас зареєстрована, першою піде в Єдиний реєстр: так звана трофейна зброя, яка прийшла з фронту, і зброя, яка іншим чином попала в руки наших громадянам. Наприклад, та, яка потрапила нашим військовим чи громадянам після російських обстрілів тих чи інших об'єктів.

Ми хочемо, щоб вся ця зброя саме зараз була просто зареєстрована в органах поліції, вона буде повертатися громадянам до закінчення воєнному стану.

Тобто, ми розуміємо, що зброї достатньо багато на руках, для нас головне – облікувати її.

Гранати ж людям повертатися не будуть?

Ні, не будуть. Це підвищена небезпека. Той, хто знайшов гранату, має її здати. Визначений чітко перелік зброї і боєприпасів, які не можуть буду на руках у громадян. Це, наприклад, гранатомети, міномети, ті самі гранати.

Що буде зі зброєю, яка на руках у українців, після закінчення дії воєнного стану?

Після завершення воєнного стану зброя буде власністю держави. Тоді буде визначено термін, думаю, кілька місяців, протягом яких кожен громадянин має принести зброю до органів поліції чи до суб'єктів господарювання, здати її або продати тим самим суб'єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін, наприклад.

А яка ситуація с законопроектом про цивільну зброю?

Над законом про обіг цивільної зброї ми ще працюємо, точиться багато дискусій.

Маємо розуміти, що треба зробити все для того, щоб українці відчували безпеку.

Повернення відчуття безпеки після війни нашим громадянам – це перше, що має зробити держава і безпосередньо система МВС.

Для цього зброя має бути облікована, контрольована та мають бути чітко виписані правила її носіння або використання.

Уточню: вся зброя, видана на початку війни людям, облікована, з цим все добре?

Так, вся зброя, яка видавалася МВС, облікована повністю.

Під час війни Нацгвардія, прикордонники, ДСНС та Нацпол виконують надважкі завдання по захисту держави, рятують людей з-під завалів та працюють на деокупованих територіях. Чи у є вас принципові зауваження до їх роботи?

Принципових зауважень немає, але будь-яка система потребує контролю і корекції в організації роботи. Щоб функціонувала велика система, така як МВС – маємо вносити корективи постійно.

При формуванні "Гвардії наступу", наприклад, вносили дуже багато змін. Були неточності, помилки, але ми їх дуже швидко виправляли.

Більше того, ми часто формуємо задачі і впливаємо на процеси, які викликані саме війною і зміною оперативної обстановки.

Корегування були, наприклад, пов'язані з відключенням електроенергії зимою. Всі сили, вільні від участі в бойових діях, були задіяні саме для забезпечення функціонування об'єктів інфраструктурі і безпеки наших громадян.

Десь у нас не вистачало особового складу, працівники виїжджали на деокуповану територію, - замінювали їх іншими працівниками. А велика протяжність кордонів і замінованих територій змусила нас формувати нові підрозділи вибухотехників, саперів.

Завжди є людський фактор. Усі ми помиляємося – міністр, рядовий поліцейський, військовослужбовець. Але система так налаштована, щоб ми швидко виправляли свої помилки, швидко реагували на ті неточності в роботі, які допустили.

Знаєте, це як автомобіль, який потребує технічного огляду і обслуговування. Щоб працювала система, потрібен постійний контроль механізмів. Ми ці механізми постійно перевіряємо, звіряємо годинники між усіма підрозділами, які входять в систему МВС.

Вважаю, що на сьогодні система працює достатньо коректно.

Чи задоволені ви роботою сервісів МВС, які безпосередньо контактують з українцями, надаючи послуги і, власне, теж формують ставлення людей до всієї системи?

До сервісів МВС в мене є деякі зауваження. В першу чергу, це стосується послуг, які надаються підрозділами Головного сервісного центру.

На сьогоднішній день назріло питання, яке стосується практично кожного громадянина Україні - чистота і прозорість здачі теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом. Ми хочемо мінімізувати отримання водійських ліцензій без відповідного навчання і без відповідної чистої здачі цих іспитів.

Тож на липень цього року плануємо старт змін в роботі сервісних центрів. Ми провели аудит робити центрів: зараз їх в Україні 148, а після оптимізації буде 55 таких пунктів.

Хочемо, щоб наші послуги були достатньо якісними і прозорими, щоб кожен громадянин міг мати прозору систему оскарження дій працівників сервісних центрів, в том числі тих, хто проводить теоретичні та практичні іспити.

Класи, де будуть здаватися теоретичні іспити обладнаємо до кінця цього року відповідними камерами, які унеможливлять існування так званих "сліпих зон", де може знаходитися інша особа і надавати "інші сервіси і консультації".

Також буде ідентифікація обличчя кожного громадянина, який прийде здавати іспити. Крім того, хочемо дати кожному громадянину можливість самостійно опановувати теорію ПДД або з репетитором, тобто не обов'язково буде ходити в школу. Головне – прозорість здачі іспитів.

До людей з інвалідністю готові мобільними сервісними центрами виїжджати в той чи інший населений пункт.

До кінця цього року плануємо обладнати близько 150 автомобілів камерами 360 градусів, які зможуть показувати весь салон, - щоб бачити учня, інструктора, планшет, можливі порушення і підказки. Ці машини будуть обладнані трекерами, які будуть визначати маршрут руху, також буде повний аудіозапис з салону автомобіля.

Ви ж розумієте, що може бути сильний спротив таким новаціям? Не секрет, що права можна купити, це серйозний бізнес. Ви очікуєте "палки в колеса"?

Так, очікуємо. І ми до цього готові. Я вам скажу, що цю позицію підтримало і керівництво держави – мінімізувати можливість будь-яких корупційних ризиків, які стосуються надання послуг МВС.

Ви вірите, що можна якщо не викорінити, то звести до якогось мінімуму корупцію?

Так, вірю. Ми переводимо послуги в цифру. Це мінімізація контакту працівників сервісних центрів з громадянами. І контроль за здачею цих іспитів.

Контролювати 148 сервісних центрів по всій Україні набагато тяжче, ніж 55 - в містах.

Хто саме контролюватиме?

Ми створюємо в МВС відповідний контролюючий моніторинговий підрозділ, який буде займатися перевіркою корупційних фактів, про які будемо отримувати інформацію.

Весь персонал сервісних центрів пройде перевірку на благонадійність, і в тих сервісних центрах, які залишаться працювати на кінець року, ми хочемо бачити саме людей, на яких немає скарг. Змінимо частину менеджменту сервісних центрів.

Можу сказати, що зробимо все, що від нас залежить, щоб до кінця року цю проблему максимально вирішити.

Ще щось цікаве по сервісах планується?

Вже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант – в Дію. Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них.

Ліквідуємо обов'язкову технічну експертизу - людям не потрібно буде стояти в чергах, давати можливі хабарі – технічна експертиза залишиться тільки при першій реєстрації автомобіля і по бажанню покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто.

Що ще? Реєстрація авто автосалонами – вже в червні. Людина приходить в автосалон, купує автомобіль і отримує там техпаспорт і номерний знак. Тобто, в сервісний центр громадянину не потрібно буде приїжджати.

Більш того, ми відміняємо транзитні номери, яких видавалося в рік приблизно півтора мільйони. Транзитний номер може бути виданий тільки у випадку, якщо громадянин сам захоче проїхатися на транзитному номері, наприклад, з Києва до Ужгорода, і там вже зареєструвати автомобіль.

В серпні плануємо ввести онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є в наявності, забронювати онлайн на 10 діб і придбати у зручний час.

А чи будуть якісь умовно чат-боти, куди люди можуть надавати інформацію, скаржитися, якщо щось не так?

Думаю, що так. Моніторинговий підрозділ, про який я сказав, буде моніторити інформацію в соцмережах і месенджерах, де скаржаться на роботу того чи іншого нашого підрозділу.

Ми в цей амбітний проект вирімо. У нас є чіткий план і графік, по якому йдемо.

В деяких випадках нам потрібно буде внести зміни в законодавство. Думаю, що десь за півроку зможемо разом з Верховною Радою провести наші законодавчі ініціативи.

А чи потребує це все додаткового фінансування?

Ні. Частину коштів будуть заробляти суб'єкти господарювання, тобто магазини, які продають автомобілі і будуть надавати ці послуги.

Якщо ми скоротимо частину центрів, відповідно, будемо економити на оренді, на комунальних платежах. Нам необхідно найближчим часом закупити десь 70 нових автомобілів, які будемо обладнувати і використовувати під час здачі практичних екзаменів для отримання посвідчення водія.

В продовження теми сервісів. Як наразі видаються документи українцям, які знаходяться за кордоном?

На сьогодні ДП "Документ" працює в декількох країнах в стаціонарному і мобільному варіанті. В Польщі – Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав. В Стамбулі в Туреччині працює два мобільних пункти. Також в Словаччині – в Братиславі, в Чехії - в Празі, відкрили міграційні центри в Німеччині – в Кельні і в Берліні. А також в іспанській Валенсії.

Які саме послуги українці можуть отримати за кордоном?

Оформлення або заміна id-картки чи закордонного паспорта, страхування, обмін водійського посвідчення. Ці пункти працюють як фронт-офіси: інформація опрацьовується в Україні, виготовляються документи і направляються громадянину.

Відкриття центрів залежить від кількості українців в тій чи іншій країни?

Так, від концентрації українців, а також від доступності. В Польщу можуть приїхати люди, наприклад, з Німеччині чи з країн Балтії.

Давайте поговоримо про майбутнє. Що необхідно робити вже зараз для того, щоб після нашої перемоги українці почувалися в безпеці - фізично і ментально?

Ми говоримо про мільйони людей, які були вимушені залишити свої домівки. Про те, що більшість дітей навчається дистанційно. Соціальні, економічні проблеми, викликані війною, змушують нас готуватися до першого дня після перемоги.

В першу чергу це стосується криміногенної ситуації. Ми прекрасно розуміємо, що наші воїни будуть повертатися з фронту, і тягар війни буде на них ще багато років – фізично і морально. Війна дає про себе знати багато десятиліть. А в перше десятиліття – критично.

Тому сьогодні ми готуємо всеохоплюючий документ – це буде або стратегія, або закон про те, як житиме країна після війни, як нам побудувати і утримати безпечне середовище в середині нашої країни.

І тут мова не тільки про так звану поліцейську безпеку. Мова йде про безпечне перебування в закладах освіти, на вулицях, в торгових центрах, на вокзалах и на зупинках, - говоримо і про ментальну безпеку громадян також.

Ті тисячі бійців, які повернуться з фронту, мають відчути соціальну підтримку, психологічну, мають відчути, що потрібні державі. Для цього потрібні робочі місця, потрібна увага до їх лікування, їх реабілітації. Потрібно, щоб кожен, хто повертається з фронту, відчув, що є людина, які займається ним.

В МВС ми створили принципово новий підрозділ, який займається в тому числі і соціальною реабілітацією. Перше, з чого ми почали – це реєстр. Маємо знати, хто в системі МВС – це багато, тисячі людей, - отримав поранення і хто загинув. Ми не забуваємо і ні про своїх поранених людей, а ні про сім'ї загиблих.

В цій базі буде відображено, де отримав поранення, в кому підрозділі служив, яке саме поранення. Ця інформація буде відкритою тільки для лікарів і для військовослужбовця чи поліцейського.

Після лікування бійця ми організовуємо йому реабілітацію, протезування. Це займає півроку, наприклад, чи рік.

У випадку, якщо він демобілізується за станом здоров'я, то їде до себе в невеличке містечко чи селище і, на жаль, там не отримує потрібну медичну допомогу. І тут є ризик у 25-30 років втратити серйозно здоров'я. Для того, щоб цього не сталося, система МВС і вся система медичного забезпечення країни має працювати на кожного нашого військового.

Тому і формуємо зараз таку базу, залучаємо до цього відповідних спеціалістів, беремо на роботу в служби, які займаються соціальною реабілітацією тих військовослужбовців, які отримали поранення і втратили кінцівки, наприклад, і не можуть продовжувати службу на оперативних посадах, створюємо робочі місця для них.

Дуже важливо, щоб військовий після поранення, після операції відразу отримав допомогу і підтримку, зрозумів, що його не кинуть завтра, - тоді він працюватиме на державу. І не важливо, буде він служити в системі МВС чи Міністерства оборони, - у нього є майбутнє.

Таке майбутнє – кожного військового і всієї країни загалом ми маємо забезпечити.

На це потрібен людський ресурс держави, фінансовий, матеріальний.

Цей закон "Безпечна країна", над яким ми зараз працюємо, як раз говорить про людиноцентричність. Якщо принцип людиноцентричності закладемо в усі наші стратегії, концепції, в будь-який законодавчий акт, тоді у нас є майбутнє. І наше суспільство буде наповнене розумінням один одного і допомогою.

Ми хочемо, щоб МВС стало таким першопрохідцем в такій концепції. Впевнений, щоб нам все вдасться.