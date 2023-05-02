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09:29 02.05.2023

Клименко: Апарат МВС оновлено майже наполовину, найближчим часом буде призначено голову Нацполіції

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Клименко: Апарат МВС оновлено майже наполовину, найближчим часом буде призначено голову Нацполіції

Апарат Міністерства внутрішніх справ України на сьогодні оновлено приблизно на 40%, керівник Національної поліції України буде призначений найближчим часом, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про кадрові призначення в міністерстві, глава МВС розповів: "Ми призначили фактично всіх керівників і особовий склад. Залишили найкращих, посилили фахівцями з інших міністерств та відомств".

За словами міністра, сам апарат міністерства оновлено десь на 40%. "Перед нами наразі одне завдання: виконувати завдання, які стоять перед державою, міністерством, залучаючи до цього професійних людей", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання про те, коли буде призначено голову Нацполіції (начальник поліції Києва Іван Вигівський був призначений т. в. о. голови Нацполу - ІФ-У), міністр сказав: "Найближчим часом".

Теги: #клименко #мвс

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