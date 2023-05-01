Події

21:40 01.05.2023

Залужний і Міллі обговорили подальше постачання ЗС України озброєнням

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Залужний і Міллі обговорили подальше постачання ЗС України озброєнням

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в рамках постійного діалогу з партнерами.

"Детально поінформував про обстановку на всіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар'їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій", - ідеться в повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Залужний також розповів про ракетні удари російської стратегічної авіації та щоденні бомбардування цивільних об'єктів керованими авіабомбами в прифронтовій зоні. Він акцентував на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

Крім того, сторони обговорили укомплектування ЗС України та важливість вчасного постачання Україні озброєнь, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.

 

 

 

Теги: #сша #україна #головнокомандувач

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