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17:34 01.05.2023

В Іспанії став доступний український паспортний сервіс, інформує Мінреінтеграції

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В Іспанії став доступний український паспортний сервіс, інформує Мінреінтеграції

В Іспанії став доступний український паспортний сервіс: відтепер українці, які перебувають у цій країні, можуть подати заявки на оформлення українських паспортних документів, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"У Валенсії в тестовому режимі розпочав роботу відокремлений підрозділ ДП "Документ". Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу", - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, вони розташовані за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Працюють із понеділка до суботи з 09:00 до 18:00. Обслуговування здійснюється в порядку живої черги.

У паспортному сервісі в Іспанії громадяни України можуть, зокрема, оформити ID-картку або закордонний паспорт (зокрема замість втраченого або викраденого); обміняти ID-картку або закордонний паспорт (через закінчення терміну дії, зміну інформації, непридатність до використання); обміняти паспорти зразка 1994 року на ID-картку.

"Згодом також буде доступна послуга з обміну водійського посвідчення", - йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

 

Теги: #паспорт #іспанія #мінреінтеграції

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