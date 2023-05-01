Події

11:33 01.05.2023

Знеструмлено частину споживачів Дніпропетровщини та Херсонщини внаслідок чергового російського обстрілу

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Знеструмлено частину споживачів Дніпропетровщини та Херсонщини внаслідок чергового російського обстрілу

Унаслідок російського масованого обстрілу ввечері 30 квітня і в ніч на 1 травня зафіксовано суттєві пошкодження електромережевої інфраструктури в Дніпропетровській і Херсонській областях.

"Є суттєві пошкодження розподільних мереж. Як наслідок, знеструмлено частину споживачів м. Дніпра та області. Також ускладнилась ситуація з електропостачанням на Херсонщині - через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі - в області", - повідомило Міністерство енергетики в понеділок.

При цьому пошкодження об'єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано.

Як зазначили в Міненерго, повне усунення пошкоджень в електромережах триватиме кілька діб.

"Енергетична інфраструктура щоденно потрапляє під обстріли окупантів у різних областях країни. Але наші енергетики намагаються повернути світло людям якомога швидше, часто ризикуючи власним життям і здоров’ям", - заявив глава відомства Герман Галущенко, якого цитує міністерство.

Він доповнив, що енергетики виконують роботи з відновлення постачання електроенергії цілодобово. Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7 тис. абонентів у Донецькій області та близько 3 тис. - у Сумській.

Як повідомлялося, російські окупанти здійснили за минулу добу обстріли 119 населених пунктів у дев'яти областях України, підтверджено ураження 179 об'єктів інфраструктури.

Теги: #обстріли #знеструмлення

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