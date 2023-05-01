Події

07:51 01.05.2023

У Павлограді в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей

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У Павлограді в результаті ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей

У Павлограді внаслідок ворожих обстрілів 25 поранених, серед них троє дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував ракетами. 7 із них військові повітряного командування "Схід" збили. Але є і влучання. Дісталося Павлоградському району. Попередньо постраждали 25 людей. Серед них троє - діти", - написав він у телеграм-каналі.

У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

У житловому районі пошкоджено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів.

Є руйнування і в громадах району. У Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – 2. У Межирицькій – пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють усі служби. Інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #дніпропетровська_область

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