Події

12:22 30.04.2023

У Чорному морі залишається 11 російських кораблів, усі ракетоносії заведені в порти - ОК "Південь"

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У Чорному морі залишається 11 російських кораблів, усі ракетоносії заведені в порти - ОК "Південь"

У Чорному морі триває шторм, однак станом на 11:30 неділі, 30 квітня, у морі залишається корабельне угруповання РФ у кількості 11 кораблів, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"1 БДК продовжує маневрувати в ракетобезпечному для себе районі з тяжінням до Новоросійська, ховаючись за південно-східним узбережжям Криму. Усі ракетоносії заведені в пункти базування", - зазначається в повідомленні у Facebook.

Водночас в ОК закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

"Пам'ятаємо, що ворог підступний і жорстокий. Готовність ракетоносіїв дає змогу їм опинитися на бойовому чергуванні через 2-3 години. Не нехтуйте власною безпекою, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, дійте за ними оперативно", - наголошується в повідомленні.

Теги: #чорне_море #ракетоносії

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