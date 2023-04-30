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07:37 30.04.2023

Лідер панівної партії Грузії розцінює шанси країни отримати статус кандидата в члени ЄС як 50 на 50

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Лідер панівної партії Грузії розцінює шанси країни отримати статус кандидата в члени ЄС як 50 на 50

Голова панівної партії Грузії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе розцінює шанси на отримання республікою в грудні поточного року статусу кандидата в члени Євросоюзу як 50 на 50.

На брифінгу в суботу ввечері Кобахідзе назвав рішення Брюсселя політичним, зазначивши, що воно залежатиме від низки чинників, включно із ситуацією в регіоні та в Україні.

"У зв'язку з тим, що це суто політичне рішення, шанси 50 на 50. Якби це було технічне рішення, що ґрунтується на певних доказах, фактах, то в цьому разі в нас була б стовідсоткова гарантія, що ми отримаємо статус кандидата", - сказав він.

Кобахідзе додав, що грузинська опозиція може спробувати використати відмову в наданні статусу як привід для організації заворушень, за його словами, опозиціонери навіть не приховують своїх планів.

Однак "ці плани приречені на цілковите фіаско", наголосив лідер панівної партії.

"Сподіваємося, що на відміну від минулого року (Європейською радою - ІФ-У) буде ухвалено справедливе позитивне рішення", - резюмував Кобахідзе.

 

 

Теги: #єс #грузія #шанс

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