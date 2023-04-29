Путін підписав указ про "узаконення" депортації українців

Президент РФ Володимир Путін підписав указ, який "узаконює" масову депортацію жителів тимчасово окупованих територій України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Західні аналітики зазначають, що 27 квітня Путін підписав указ "Про особливості правового становища деяких категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації", який визначає осіб, які проживають на окупованих Росією територіях, заявили про бажання зберегти чинне громадянство та відмовилися прийняти російські паспорти, як "іноземних громадян" і осіб без громадянства, які наразі проживають у Російській Федерації".

Аналітики зазначають, що цей указ закріплює примусові методи залучення мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів, а також встановлює умови депортації українців, які не згодні стати громадянами Росії. Російська влада також продовжує інші спроби депортувати українців, особливо дітей, до Росії за різними схемами.

"ISW продовжує вважати, що всі дії, спрямовані на депортацію українців до Росії, можуть бути порушенням Женевської конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також потенційною навмисною кампанією етнічних чисток", - ідеться у звіті.