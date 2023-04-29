29 квітня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 430 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 430 RUSSIAN AGRESSION

29 квітня - День пам'яті жертв застосування хімічної зброї, Всесвітній день бажань, Міжнародний день танцю, Міжнародний день скульптури, Всесвітній день ветеринара, а ще 110 років виповнюється застібці-блискавці.

В Україні - День футболу, у Данії - День народження принцеси Бенедикти, в Японії - День зелених насаджень,

Православна церква вшановує пам'ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.

День пам'яті жертв застосування хімічної зброї

У 2005 році на Десятій сесії Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї було засновано День пам'яті всіх жертв її застосування. Відтоді щорічно 29 квітня відзначається ця подія.

День приурочений до набуття Конвенцією законної сили на міжнародному рівні.

Всесвітній день бажань

Історія свята розпочалася 1977 року в США, коли чотирирічний хлопчик Крістофер Джеймс Грейчус, хворий на лейкемію, і його мати Лінда познайомилися з митником Томмі Остіном. Малюк розповів, що давно мріє стати поліцейським. Остін вирішив допомогти дитині здійснити бажання.

Минуло три роки, стан здоров'я дитини значно погіршився. Томмі зателефонував представникам поліції і домовився організувати для Крістофера політ на вертольоті. 29 квітня 1980 року маленький Крістофер і Рон Кокс, офіцер Департаменту цивільної безпеки штату Аризона, вилетіли в місто Фенікс на вертольоті DPS. Далі хлопець разом із офіцером Френком Шенквіцем з аеропорту вирушили до центрального офісу Департаменту в супроводі трьох патрульних машин і мотоцикла. Крістофер цілий день провів час у цій організації, а потім отримав значок почесного поліцейського Аризони.

Спеціально для Крістофера офіцер Рон Кокс домовився з представниками компанії John's Uniforms, щоб для дитини пошили форму патрульного. Власник фірми був вражений цією ситуацією, тож за одну ніч він разом із двома працівницями зшив ідентичну копію форми поліцейського. Крістоферу вручили форму 1 травня.

За деякий час Кріс помер від хвороби. На згадку про дитину засновано у Феніксі Chris Greicius Make-A-Wish Memorial, який згодом став благодійним фондом Make-A-Wish.

Міжнародний день танцю

Міжнародний день танцю відзначають у різних куточках світу 29 квітня. Цього дня з'явився на світ артист французького балету Жан-Жорж Новер. Саме його називають засновником балетного мистецтва. Запропоновано відзначати День танцю 1982 року спеціальною комісією ЮНЕСКО.

Міжнародний день скульптури

Щороку в останню суботу квітня світ відзначає молоде творче свято - Міжнародний день скульптури. Подію започаткував Міжнародний центр скульптури 2015 року.

Всеукраїнський День футболу

Наш футбол має досить цікаву історію, а за українську збірну завжди вболіває вся нація, незалежно від статі, віку та переконань. Тому Всеукраїнський день футболу, що відзначається 29 квітня, - свято не лише футболістів, а й усіх шанувальників вітчизняного футболу.

Саме цього дня Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини в якому поступилася з рахунком 1-3, єдиний у цьому матчі гол господарів забив Іван Гецко, ставши першим бомбардиром збірної України.

День застібки-блискавки

Винахід належить емігранту зі Швеції Гідеону Сандбеку, який запатентував застібку zipper або zip 1913 року в США. У той час "блискавка" складалася з двох стрічок текстилю, на яких у шаховому порядку були зафіксовані металеві ланки. За допомогою слайдера стрічки з'єднувалися і роз'єднувалися.

Ще цього дня:

1918 - На сесії УНР ухвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з'їзд хліборобів обрав П. Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори;

1945 - Американські війська звільнили в'язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців табору;

1975 - Останні американські війська залишили В'єтнам;

1975 - У Донецьку введено в дію найглибшу в СРСР шахту імені Скочинського;

1982 - Населення Китаю перевищило мільярд осіб;

1990 - У Києві ухвалено рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки та створення на її базі Української республіканської партії;

1995 - На референдумі 95% виборців Казахстану проголосували за продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2001 року;

2011 - Весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Церковне свято

29 квітня в церковному календарі - день пам'яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Вони були сестрами і жили в III-IV століттях недалеко від міста Аквілеї (Італія). Рано залишившись сиротами, дівчата вели благочестиве життя і відмовляли усім шанувальникам. Про цю неприступність почув навіть сам імператор. Він погодився повезти їх до Македонії, щоб вони там могли вибрати собі наречених.

Дівчата не побажали відмовлятися від своєї віри і виходити заміж. Вирішив був узяти місцевий правитель красунь силою, але раптом невідома сила позбавила його розуму. Тоді вирішили сестер стратити. Двох старших засудили до страти через спалення. Вони загинули, хоча вогонь їх не торкнувся. Молодшу ж відправили в будинок розпусти. Звідти їй допомогли втекти янголи, але один з охоронців все ж зміг випустити стрілу.

Іменини: Ірина, Леонід, Галина, Роберт.