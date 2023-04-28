Події

19:04 28.04.2023

Російські окупанти розміщують війська в будівлях шкіл, використовують дітей і педагогів як живий щит

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Російські окупанти розміщують війська в будівлях шкіл, використовують дітей і педагогів як живий щит

Російські окупанти продовжують використовувати освітні заклади на окупованих територіях у власних цілях, обладнавши в них свої військові об'єкти і прикриваючись "живим щитом" зі школярів і педагогічного складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у населеному пункті Луб'янка Луганської області в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти змушують викладацький склад продовжувати освітній процес із обов'язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом", - зазначено в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Також повідомляється, що місцеву лікарню міста Каланчак, що на Херсонщині, окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди упродовж 27 квітня було завезено велику кількість тяжкопоранених росіян. Для їх перевезення ворог застосовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ.

 

 

 

Теги: #рф #школи #генштаб_зсу #окупанти

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