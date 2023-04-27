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13:43 27.04.2023

Залишки непізнаного повітряного об'єкта, знайденого в Польщі, можуть бути фрагментом бойової техніки, що належить польській армії - ЗМІ

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Залишки непізнаного повітряного об'єкту, який було виявлено приблизно за 15 км від м. Бидгощ на півночі Польщі, можуть бути фрагментом бойової техніки польської армії, повідомляє RMF FM.

"Журналіст RMF FM Кшиштоф Засада неофіційно з'ясував, що, ймовірно, це був не обстріл з-за кордону, а фрагменти бойової техніки, яка належить нашій (польській - ІФ-У) армії", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у четвер. Зазначається, що поки що не відомо, за яких обставин об'єкт (найімовірніше ракета) потрапив на місце, де його виявили.

Співрозмовники RMF FM також повідомляють, що приблизно за 10 кілометрів від Замосці, де було знайдено об'єкт, розташоване військове підприємство, що ремонтує, зокрема, винищувачі F-16, і військовий аеродром.

Однак у повідомленні зазначається, що на знайденому об'єкті, який найімовірніше є ракетою, є написи російською мовою.

"Однак невідомо, чи вибухнула ракета", - повідомляє RMF FM.

У четвер було виявлено залишки непізнаного військового об'єкта приблизно за 15 км від м. Бидгощ на півночі Польщі. Згідно з даними журналістів RMF FM, це була ракета класу "повітря-поверхня". Вона впала в лісі і була знайдена у вівторок.

Теги: #польща #військовий #обєкт

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