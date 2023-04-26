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13:14 26.04.2023

Заборона меджлісу є злочином Росії проти корінного народу Криму та порушенням норм міжнародного права - заява МЗС

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Заборона меджлісу є злочином Росії проти корінного народу Криму та порушенням норм міжнародного права - заява МЗС

Міністерство закордонних справ України в день 7-ї річниці з моменту заборони російською окупаційною адміністрацією в Криму меджлісу кримськотатарського народу заявило про неприпустимість політики переслідування корінного народу Криму та висловило впевненість у швидкому звільненні всіх тимчасово окупованих Росією українських територій.

"Сьогодні виповнюється сім років з моменту протиправної заборони російською окупаційною адміністрацією в Криму меджлісу кримськотатарського народу під надуманим приводом визнання його діяльності "екстремістською", - йдеться в заяві МЗС у фейсбуці в середу.

Як зазначається, так званим екстремізмом російські окупанти називають те, що найвищий представницький орган кримських татар не визнав російської окупації Криму та відмовився співпрацювати з російською окупаційною владою.

"Заборона меджлісу кримськотатарського народу є злочином Росії, спрямованим проти корінного народу Криму, та відвертим нехтуванням і порушенням фундаментальних норм міжнародного права, включно з Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини й основоположних свобод, Декларацію ООН про права корінних народів", - ідеться в заяві.

Як наголошують в українському зовнішньополітичному відомстві, "Росія вже сім років поспіль ігнорує наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року в справі "Україна проти Російської Федерації", який зобов'язує Росію "утриматися від прийняття або підтримки обмежень щодо можливості кримських татар зберегти власні представницькі інститути, включно з меджлісом кримськотатарського народу", а також забезпечити вільний в'їзд-виїзд на територію Криму керівництву і членам меджлісу кримськотатарського народу".

Понад 180 громадян України, жителів Криму, продовжують перебувати у в'язницях на Кримському півострові та в Росії з політичних мотивів, наголошується в заяві. Зокрема, російські окупанти незаконно утримують за ґратами першого заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

"Ми твердо переконані, що незабаром український Крим, як і всі інші тимчасово окуповані Росією території України, будуть звільнені, а законна діяльність усіх представницьких органів України, зокрема й меджлісу кримськотатарського народу, відновлена. Представники окупаційної влади отримають відповідну юридичну оцінку та покарання за протиправні й злочинні дії", - резюмує МЗС.

 

Теги: #крим #мзс #меджліс

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