Ракета SpaceX стартує на орбіту з новою партією інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у середу стартує на орбіту з черговою партією з 46 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє компанія-розробник SpaceX.

Запуск буде здійснено зі стартового майданчика SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 06:40 за часом Тихоокеанського узбережжя США (о 15:40 за Києвом).

Він стане 82-м запуском інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 13-м із початку поточного року. SpaceX вивела на орбіту вже понад 4,2 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 3,9 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

За годину після старту ракета має вивести супутники на орбіту.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовується в 13-те, приблизно за 8,5 хвилин після старту повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, розташовану в Тихому океані за 635 км від бази.