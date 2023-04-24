Події

10:52 24.04.2023

Стефанчук має намір отримати підтримку парламентів країн-членів НАТО щодо перспективи вступу України до Альянсу

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Стефанчук має намір отримати підтримку парламентів країн-членів НАТО щодо перспективи вступу України до Альянсу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук має намір заручитися підтримкою своїх колег із держав-членів НАТО щодо запрошення України стати членом Північноатлантичного альянсу на саміті у Вільнюсі.

"Парламент України вже звернувся з листом до спікерів і парламентів країн, які є членами НАТО, про те, що ми хочемо побачити парламентську підтримку. Саме зараз ми крок за кроком наближатимемо це питання... Я не маю сумніву, що ми зробимо все для того, щоб або 31 (кількість країн-членів НАТО – ІФ-У), або 32 (кількість країн-членів НАТО + Швеція, яка найближчим часом може вступити до Північноатлантичного альянсу - ІФ-У) голоси були віддані за нашу перспективу в НАТО", - сказав Стефанчук в ефірі єдиного телемарафону в понеділок.

Спікер нагадав, що парламент Литви ухвалив резолюцію про необхідність запросити Україну вступити до НАТО на Вільнюському саміті альянсу.

"Наразі ми проводимо такі самі переговори зі спікерами інших парламентів... Я дуже хочу, щоб вони ухвалили такі самі резолюції", - зазначив Стефанчук.

Глава українського парламенту бере участь у саміті парламентів країн ЄС і кандидатів до ЄС у Празі.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

Теги: #нато #україна #перспектива

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