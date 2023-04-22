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21:31 22.04.2023

Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

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Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкційні списки України синхронізуються з партнерами.

"Сьогодні набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. Передусім це черговий пакет санкцій проти російського ВПК – підприємств, які забезпечують армію-терориста. Цього разу до санкційних списків додано 322 компанії: виробники зброї, комплектуючих тощо", - сказав він у відеозверненні в суботу.

За його словами, "інших два санкційні списки  – це фізичні та юридичні особи, які допомагають обходити санкції проти Росії, тримають майно воєнних злочинців та задіяні у знищенні свободи як на території самої Росії, так і на нашій землі".

Наші санкційні пакети, зазначив Зеленський, детально опрацьовуються, і зокрема - щодо синхронізації з партнерами. "Це одне з ключових наших спільних завдань - абсолютно всіх, хто прагне якнайшвидшого завершення війни, якнайшвидшої нашої перемоги. Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції", - сказав президент.

"Кожна російська схема, що дає змогу обійти санкції, додає часу цій війні, надає можливості агресору. Відповідно, що більш жорсткий санкційний режим проти Росії, що більше обмежень проти держави-терориста і всіх пов'язаних із нею осіб, проти всієї російської економіки війни - то швидшим буде і завершення агресії. І я дякую всім у світі, хто розуміє це", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #рф #санкції #зеленський

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