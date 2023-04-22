Події

15:03 22.04.2023

РФ усе ближче до Нюрнберга - Резніков за результатами зустрічі в Рамштайні

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РФ усе ближче до Нюрнберга - Резніков за результатами зустрічі в Рамштайні

Одинадцяте засідання міжнародної контактної групи з надання військової допомоги Україні на авіабазі НАТО "Рамштайн" у Німеччині наблизило притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини в Україні, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Підсумки Рамштайн-11: Росія все ближче до Нюрнберга-II. Кожна зустріч у такому форматі не тільки дає більше корисних подарунків для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності", - написав Резніков у Твіттері у суботу за підсумками засідання групи, у якій він узяв участь.

Як повідомлялося, 21 квітня відбувається 11-те засідання Контактної групи з питань оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині.

Зустріч відбувається за участю представників понад 50 країн під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також приїхав на зустріч.

Теги: #рф #прогноз #нюрнберг

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