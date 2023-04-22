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14:22 22.04.2023

Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про санкції, у списку - російські партії, ЦВК РФ і шейх Малі

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Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про санкції, у списку - російські партії, ЦВК РФ і шейх Малі

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 22 квітня про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) і ще одне рішення про застосування та внесення змін до раніше запроваджених санкцій.

Відповідні укази №235/20223 і №23/2023 опубліковано на сайті глави держави.

У списку осіб, проти яких запроваджено санкції, 40 фізичних осіб, із них 25 громадян РФ (один із них із подвійним громадянством РФ і Федерації Сент-Кіттс і Невіс), четверо громадян Швейцарії, двоє громадян Ірану, одна особа з невстановленим громадянством і вісім громадян Республіки Малі. Список охоплює членів сім'ї російського олігарха Володимира Потаніна.

Серед громадян Малі, проти яких запроваджено санкції, - президент гуманітарної комісії Бюро регіональної адміністрації та управління Кідаль Ахмед Аг Альбачар, заступник керівника персоналу регіональної координації Оперативного механізму координації в Гао Махрі Сіді Амар Бен Даха, депутат парламенту Мохамед Улд Маталі та шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун.

Водночас проти громадян Малі санкції запроваджено до 31 серпня поточного року, вони передбачають блокування активів, призупинення транзиту та видачі віз, а щодо решти 32 осіб - на 10 років, і вони передбачають також повне припинення торговельних операцій, анулювання ліцензій і договорів, заборону на участь у приватизації та придбанні землі в Україні і передання технологій.

Санкції на 10 років запроваджено також проти 60 юридичних осіб, з яких 8 - швейцарські компанії, 5 - французькі, дві зареєстровані на Кіпрі, одна на Британських Віргінських островах, одна - в ОАЕ, одна - на Мальті, одна - в Люксембурзі, одна - у Вірменії, одна - в Німеччині, одна - в Іспанії, одна - на Тайвані, одна - в Сінгапурі, решта - в РФ. Також у списку - створене на окупованій частині Донецької області т.зв. "міністерство у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Донецької Народної Республіки".

Серед російських юросіб - Центральна виборча комісія РФ, партія "Нові люди", ЛДПР, "Справедлива Росія - Патріоти - За правду", "Комуністична партія РФ". Також у списку російська девелоперська компанія "ВТБ-Девелопмент", ТОВ "ВТБ-Проект", ТОВ "ВБ-Сервіс", ПАТ "Росбанк", АТ "Далекосхідний банк", ПАТ "Завод Тула", ТОВ "Мегаком", АТ "Сітібайк", холдингова компанія "Інтеррос", НДІ "Прометей" ім. Гориніна, АТ "Ригель".

У другому списку про застосування та внесення змін до санкцій - 322 російські компанії, переважно підприємства радіоелектроніки та зв'язку. Санкції проти них також запроваджено на 10 років.

Теги: #списки #санкції

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