Події

11:57 22.04.2023

Іспанія має намір поставити Україні 6 танків "Леопард" уже найближчими днями

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Іспанія має намір поставити Україні 6 танків "Леопард" уже найближчими днями

Іспанія має намір найближчими днями передати Україні шість із десяти обіцяних танків "Леопард", повідомляє німецьке видання TagesSchau у суботу.

"Після цього буде другий пакет із ще чотирма танками", - сказав міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбареса газетам медіагрупи Funke.

За його словами, йдеться про танки модифікації 2А4.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки їй потрібно... Це охоплює гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонної зброї", - написав Альбарес.

За інформацією видання, за останні кілька тижнів 55 українців пройшли навчання в Іспанії як члени екіпажу і техніки на основних бойових танках Leopard.

Загалом в Іспанії є 347 танків "Леопард", з них 108 старішої моделі 2А4 і 239 новішої 2А6, яка в Іспанії називається 2Е. Наразі Іспанія не хоче передавати Україні танки моделі 2А6 з огляду на необхідність власної національної оборони, зазначають у TagesSchau.

Теги: #іспанія #leopard

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