Окупанти скоротили угруповання кораблів ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі до 2 - ОК "Південь"

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на суботу перебуває 11 російських кораблів, з них 2 носії ракет "Калібр" загальним залпом у 8 ракет, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Як повідомлялося, 17 квітня російські окупанти збільшили угруповання кораблів-носіїв "Калібрів" на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря з двох до трьох і до минулого дня включно воно залишалося незмінним.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського ЧФ. Дальність ураження таких ракет - понад 2500 км по наземних цілях і понад 375 км - по морських.