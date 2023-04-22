Події

11:21 22.04.2023

Окупанти скоротили угруповання кораблів ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі до 2 - ОК "Південь"

1 хв читати
Окупанти скоротили угруповання кораблів ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі до 2 - ОК "Південь"

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на суботу перебуває 11 російських кораблів, з них 2 носії ракет "Калібр" загальним залпом у 8 ракет, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook.

Як повідомлялося, 17 квітня російські окупанти збільшили угруповання кораблів-носіїв "Калібрів" на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря з двох до трьох і до минулого дня включно воно залишалося незмінним.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського ЧФ. Дальність ураження таких ракет - понад 2500 км по наземних цілях і понад 375 км - по морських.

Теги: #чорне_море #калібр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 20.04.2023
Окупанти вивели на чергування в Чорному морі три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Окупанти вивели на чергування в Чорному морі три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

14:41 18.04.2023
Росія збільшила кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі до 11 - ВМС ЗСУ

Росія збільшила кількість кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі до 11 - ВМС ЗСУ

12:02 17.04.2023
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох, загальний залп - 16 ракет

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до трьох, загальний залп - 16 ракет

11:32 16.04.2023
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 носії "Калібрів", загальний залп - 8 ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 носії "Калібрів", загальний залп - 8 ракет

12:15 12.04.2023
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох одиниць, загальний залп - до 12 "Калібрів"

Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох одиниць, загальний залп - до 12 "Калібрів"

11:09 11.04.2023
Окупанти тримають на чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Окупанти тримають на чергуванні в Чорному морі один носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

10:38 09.04.2023
У Чорному морі 11 ворожих бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі - ОК "Південь"

У Чорному морі 11 ворожих бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі - ОК "Південь"

07:48 05.04.2023
Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп може сягати 40 ракет

Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, загальний залп може сягати 40 ракет

12:42 04.04.2023
Окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

12:40 02.04.2023
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, з них 2 ракетоносії, загальний залп до 12 ракет

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, з них 2 ракетоносії, загальний залп до 12 ракет

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

ОСТАННЄ

На півночі України знижується рівень води в річках, залишаються підтопленими 223 приватні будинки - ДСНС

Іспанія має намір поставити Україні 6 танків "Леопард" уже найближчими днями

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області вранці, без наслідків

Рівень Дніпра в Києві знизився ще на 16 см - начальник військової адміністрації

За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

Окупанти скинули вночі авіабомбу на прикордонне село в Чернігівській області

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА