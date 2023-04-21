Ексзаступнику міністра і главі департаменту Міноборони України повідомлено про підозру у справі про постачання харчування військовим

Міжвідомча слідча група повідомила нову підозру та змінила раніше висунуту підозру колишньому заступнику міністра оборони України та колишньому керівнику одного з департаментів оборонного відомства, зловживання яких під час постачань продуктів харчування для армії завдали державі мільйонних збитків.

Як повідомляється в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю, станом на сьогодні дії колишніх посадовців Міноборони кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

"У грудні 2020-го - січні 2021 року керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування Збройних сил України на 2021 рік. Згодом за вказівкою заступника міністра службовець незаконно уклав додаткові угоди з постачальниками. Відповідно до цих угод із договорів було виключено безоплатне освіження продуктів харчування для військових частин, а на військові частини покладено виконання невластивих їм функцій, зокрема перерозподіл і транспортування продуктів харчування. Це призвело до того, що Збройні сили України мали самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад і техніку та витрачати додаткові бюджетні кошти", - йдеться в повідомленні.

Такі зловживання завдали Міністерству оборони України збитків розміром 11,236 млн грн, ЗСУ - на понад 693 тис. грн. "Крім того, виконання цих функцій призвело до зниження бойової готовності Збройних Сил України та створили потенційну загрозу основам національної безпеки України в особливий період", - наголошують у САП.