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19:29 21.04.2023

Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври, який був у користуванні Українського товариства охорони пам'яток історії та культури

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Кабмін повернув у держвласність корпус №19 Києво-Печерської лаври, який був у користуванні Українського товариства охорони пам'яток історії та культури

Кабінет Міністрів повернув у державну власність корпус №19 Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", який був у безоплатному користуванні Українського товариства охорони пам'яток історії та культури.

"Уряд ухвалив постанову, спрямовану на впорядкування питання оренди приміщень та майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" за пропозицією МКІП. Ідеться про використання корпусу №19, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська. Будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення й перебуває у державній власності та на балансі Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

У відомстві нагадали, що раніше Українському товариству охорони пам'яток історії та культури передали в безоплатне користування корпус №19 музейного об'єднання "Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник" для розміщення фондів Національного музею народної архітектури та побуту України.

Однак Товариство охорони пам'яток зараз не є органом управління Національного музею народної архітектури та побуту України. Таким органом управління музею визначено Мінкультури, а відповідно до закону України "Про оренду державного та комунального майна" передавати державне або комунальне майно в безоплатне користування або позичку забороняється.

"Тож фактично постанова визнає такими, що втратили чинність, пункти 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 року №351 "Про передачу культової будівлі (кірхи) у користування німецькій євангелічно-лютеранській релігійній громаді м. Києва"; пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1998 року № 784 "Про передачу культової будівлі (кірхи) у м. Києві в безоплатне користування німецькій євангелічно-лютеранській релігійній громаді", - повідомили в міністерстві.

Теги: #лавра #держвласність #корпус

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