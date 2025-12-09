ЗС України остаточно завершили перехід на корпусну систему – Сирський

Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про повне завершення переходу ЗСУ на корпусну систему.

"Всі корпуси прийняли свої смуги відповідальності та отримали закріплені за ними комплекти військ. Далі корпусні комплекти мають привести у відповідність до фактичного складу корпусу. Вже почалася ротація бригад у корпусах", - сказав Сирський під час спілкування зі ЗМІ у вівторок.

Він також повідомив, що лінія фронту демонструє тенденцію до зменшення: з 1253 км у листопаді вона скоротилася майже на 3% до 1218 км.

Як повідомлялося, у лютому президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Сирського, в який, зокрема, він представив план модернізації Сил оборони, зокрема, переходу на корпусну систему. У червні Сирський проінформував, що перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершила бойове злагодження і прийняла свої смуги відповідальності з визначеними комплектами військ.