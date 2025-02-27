Корпус №19 на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі

Державні виконавці за рішенням Верховного суду остаточно повернули державі корпус №19 Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"27 лютого корпус №19 Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» остаточно повернули у державну власність. Виконання рішення Верховного суду про звільнення приміщення громадською організацією "Українське товариство охорони пам’яток історії та культури" (УТОПІК) здійснили державні виконавці за участю правоохоронних органів для забезпечення громадського порядку", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що у цьому приміщенні будуть працювати реставратори та фахівці із захисту та збереження культурної спадщини, яким зараз не вистачає місця для роботи.

У відомстві нагадали, що корпус №19, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, перебуває у державній власності та перебуває на балансі національного заповідника.

З 1996 року приміщення було передане УТОПІК у безоплатне користування для розміщення фондів Національного музею народної архітектури та побуту України, а частину корпусу УТОПІК використовувало для своєї діяльності, яка не пов’язана з розміщенням фондів.

Пізніше, у квітня 2023 року, на виконання постанови Кабінету міністрів було скасовано рішення про передачу корпусу в користування УТОПІК, але громадська організація звернулася до Господарського суду, який ухвалив рішення на її користь. Проте 9 жовтня Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу за позовом Національного заповідника, скасувавши передачу приміщення.

В свою чергу, 21 січня Верховний суд підтвердив рішення Північного апеляційного господарського суду, відповідно до якого УТОПІК зобов’язаний звільнити приміщення корпусу.