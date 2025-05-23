Інтерфакс-Україна
Події
13:26 23.05.2025

У держвласність України повернуто майже 100 га угідь на Київщині, якими володіли громадяни РФ

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У держвласність України повернуто майже 100 га угідь на Київщині, якими володіли громадяни РФ

Служба безпеки України викрила 176 громадян РФ, які володіли землею під Києвом: тепер їхні ділянки повернуто у власність України, повідомляє українська спецслужба.

В телеграм-каналі СБУ інформує, що йдеться про майже 100 га сільськогосподарських угідь на Київщині, якими незаконно володіли громадяни РФ.

За інформацією СБУ, повернути землі у держвласність вдалося завдяки перевірці реєстрів Держгеокадастру, яку Служба провела у межах системної роботи щодо мінімізації впливу країни-агресора на економічну незалежність України.

"За результатами комплексних заходів Служба безпеки виявила та підтвердила наявність ділянок у щонайменше 176 мешканців країни-агресора. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабної війни", - уточнюють у відомстві.

В СБУ пояснюють, що відповідно до чинного законодавства лише громадяни України мають право володіти землями сільгосппризначення, а іноземці – ні.

"Відтак агроугіддя зарубіжних власників протягом року підлягають відчуженню на баланс Держгеокадастру", - йдеться в повідомленні.

Оскільки цього не було зроблено профільним органом, Служба безпеки спільно з прокуратурою провела заходи з припинення прав власності громадян РФ на виявлені наділи.

Наразі згідно із процедурою конфісковані сільгоспугіддя передано на облік управління Держгеокадастру.

Теги: #київська_область #земля #держвласність

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