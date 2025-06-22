Перша черга управлінь армійських корпусів вже прийняла свої смуги відповідальності з визначеними комплектами військ - Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершила бойове злагодження і прийняла свої смуги відповідальності з визначеними комплектами військ, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський.

Під час зустрічі з журналістами в суботу Сирський нагадав, що минулого року розпочалась реорганізація ЗСУ в умовах ведення бойових дій, що зокрема передбачає створення армійських корпусів.

"Перша черга управлінь армійських корпусів із підрозділами забезпечення вже завершили бойове злагодження та прийняли свої смуги відповідальності і визначені комплекти військ. Надалі – наступні черги, і так усі корпуси займуть свої смуги. Таким чином у нас буде завершений перехід на корпусну систему та відповідна перебудова нашої оборони", - сказав головком.

За словами генерала, головна мета переходу на нову організаційну структуру – підвищити ефективність дій українських воїнів та зменшити навантаження на органи військового управління. Зокрема, передбачається зменшення кількості об'єктів управління, які безпосередньо підпорядковані конкретному органу (армійському корпусу), що створений уже на постійній основі. Так, рівень ОСУВ залишається, а рівень ОТУ – поступово ліквідується.

Він висловив сподівання, що така реорганізація дасть можливість, по-перше, більш раціонально використовувати військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання, а також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії.

Як зазначив генерал, "процес триває, іде практично без затримок". Командири корпусів, як зазначив Сирський, підібрали своє управління. Всім їм було надано право підбирати заступників, яких вони бажають.

"Таким чином у нас відбулося значне омолодження оперативного керівного складу армії, що воює. Переважна більшість командирів корпусів – це колишні командири бригад, які відзначились на полі бою", - пояснив Сирський.