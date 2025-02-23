Структура ЗСУ зміниться, складатиметься з корпусів - Сирський

Україна змінює структуру управління Збройними силами (ЗСУ), формуючи групу армій у складі корпусів, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Ми працюємо над покращенням комплектування Збройних сил, поліпшуємо підготовку наших воїнів, проводимо реорганізацію управління Збройних сил України та поступово переходимо на систему діючих постійно корпусів замість інших органів управління військами: оперативно-тактичних угруповань, тактичних груп", - сказав Сирський на форумі “Україна. Рік 2025” в Києві в неділю.

За його словами, зміна підходу має підвищити якість управління Збройними силами.

"Зараз ми використовуємо структуру управління, яка включає тимчасові органи, це - тактичні групи, оперативні тактичні угруповання, які комплектуються офіцерами з різних органів управління, з навчальних закладів, структур Міністерства оборони, Генерального штабу… мають свої певні недоліки. Тому ми переходимо на структуру корпусів, і цей процес вже продовжується", - повідомив Сирський.

Головнокомандувач повідомив, що реорганізація була розпочата ще минулого року у відповідності до концепції реорганізації Збройних сил в умовах війни. Їй передували розрахунки під час яких розглядались і інші моделі, зокрема, розглядався перехід до армійського корпусу в складі дивізій. Натомість, найбільш оптимальною була визнана модель групи армій, що складається з корпусів.

Наразі вже створено 5 корпусів і робота триває, уточнив Сирський.

"Ми в короткий термін створюємо управління ще певної кількості корпусів шляхом призначення для них найбільш готових офіцерів. Вони будуть створюватися на основі оперативних командувань, штабів, видів, родів Збройних сил, також окремих бригад шляхом їх масштабування. На посади командирів корпусів будуть призначені найбільш готові офіцери, в першу чергу з числа командирів бригад, які показали свою ефективність. Тому цей процес триває і я сподіваюся, що він нам дасть відповідний переваги. Ми зможемо значно підняти ефективність управління і, звичайно, це буде сприяти нашій перемозі", - запевнив головнокомандувач.