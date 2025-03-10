Сирський: У призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів робочу нараду з питань формування армійських корпусів.

Як написав головком у Facebook, він заслухав командирів корпусів щодо порядку виконання першочергових заходів з формування управлінь корпусів.

За словами Сирського, у призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим, перспективним офіцерам, які вже мають достатній бойовий досвід та відзначилися ефективними діями на чолі бригад.

«Вислухав проблемні питання та віддав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення. Визначив подальші завдання в процесі реорганізації. Щоб вистояти і перемогти, українська армія стає сучаснішою, ефективнішою, сильнішою. Продовжуємо роботу згідно з наміченим планом», - наголосив Сирський.