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17:44 21.04.2023

Гуменюк: Росіяни освоюють нову тактику - комбіновану атаку з різних напрямків для розосередження зусиль нашої ППО

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Гуменюк: Росіяни освоюють нову тактику - комбіновану атаку з різних напрямків для розосередження зусиль нашої ППО

Російські війська почали застосовувати нову тактику - комбіновану атаку безпілотників, іноді з застосуванням баражуючих снарядів, з різних напрямків з метою розосередження зусиль української протиповітряної оборони, повідомила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Ворогу не дає спокою ефективність нашої протиповітряної оборони, й він намагається розосередити її зусилля, використовуючи тактику різних напрямків, зокрема, випускаючи баражувальні снаряди", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За її словами, останнім часом ворог атакує не тільки з південного напрямку, як це вже було зазвичай, він освоює також атаки зі східного та північно-східного напрямків. "Так, минулої ночі росіяни намагалися зайти з північно-східного напрямку, саме для того, щоб розосередити зусилля нашої ППО. Такими діями вони намагаються визначити, де і як спрацьовує наша протиповітряна оборона, для того щоб у майбутньому вразити ці об'єкти", - сказала Гуменюк.

"Пріоритетами у ворога залишаються об'єкти інфраструктури, зокрема критичної, незважаючи на те, що опалювальний сезон закінчився, але електрика залишається в пріоритеті, оскільки забезпечує роботу економіки та просто надає елементарні побутові зручності", - додала Гуменюк.

Відповідаючи на запитання про засоби протистояння атакам безпілотників, Гуменюк сказала, що ЗСУ постійно вдосконалює систему боротьби з ними, залучаючи не тільки протиповітряні, а й сухопутні сили, які застосовують різні форми та методи цієї боротьби.

Теги: #атаки_рф #ппо

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