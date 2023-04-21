Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після візиту до Києва в четвер повідомив, що президент України Володимир Зеленський прийняв його запрошення відвідати майбутній саміт альянсу в липні.

"Президент Зеленський і я обговорили також підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його відвідати саміт. І я радий, що він прийняв запрошення і відвідає саміт НАТО", - сказав Столтенберг перед початком засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

За словами Столтенберга, він очікує, що на саміті члени НАТО підтвердять військову підтримку України "стільки, скільки потрібно", а також затвердять багаторічну програму для України, яка допоможе країні повністю перейти від епохи радянської доктрини до стандартів НАТО.

Напередодні під час візиту до Києва Столтенберг обіцяв, що з часом Україна стане членом НАТО.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.