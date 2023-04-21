Події

12:56 21.04.2023

Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

1 хв читати
Столтенберг повідомив про плани Зеленського відвідати саміт НАТО у Вільнюсі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після візиту до Києва в четвер повідомив, що президент України Володимир Зеленський прийняв його запрошення відвідати майбутній саміт альянсу в липні.

"Президент Зеленський і я обговорили також підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його відвідати саміт. І я радий, що він прийняв запрошення і відвідає саміт НАТО", - сказав Столтенберг перед початком засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

За словами Столтенберга, він очікує, що на саміті члени НАТО підтвердять військову підтримку України "стільки, скільки потрібно", а також затвердять багаторічну програму для України, яка допоможе країні повністю перейти від епохи радянської доктрини до стандартів НАТО.

Напередодні під час візиту до Києва Столтенберг обіцяв, що з часом Україна стане членом НАТО.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Теги: #нато #столтенберг #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 21.04.2023
Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру

Зеленський закликав Мексику підтримати українську формулу миру

09:48 21.04.2023
Питання про вступ України до НАТО розглядатимуть тільки після закінчення війни - глава Міноборони ФРН

Питання про вступ України до НАТО розглядатимуть тільки після закінчення війни - глава Міноборони ФРН

00:52 21.04.2023
Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

Свято Рамазан-Байрам заслуговує на мир

00:41 21.04.2023
Зеленський відзначив позицію мера Парижа щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024

Зеленський відзначив позицію мера Парижа щодо недопуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду-2024

00:39 21.04.2023
Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

Українці та європейці не зрозуміють, якщо на саміті НАТО у Вільнюсі не прозвучить запрошення для України до Альянсу

00:32 21.04.2023
Столтенберг: НАТО працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики

Столтенберг: НАТО працює над багаторічною ініціативою підтримки України, яка допоможе країні перейти до його стандартів та політики

18:54 20.04.2023
Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте

Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте

16:05 20.04.2023
Столтенберг: Усі союзники згодні, що майбутнє України в НАТО, але головне наразі - забезпечення перемоги

Столтенберг: Усі союзники згодні, що майбутнє України в НАТО, але головне наразі - забезпечення перемоги

15:11 20.04.2023
Столтенберг: Законне місце України - в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе зробити це можливим

Столтенберг: Законне місце України - в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе зробити це можливим

14:49 20.04.2023
Зеленський попросив Столтенберга "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї

Зеленський попросив Столтенберга "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми знаємо про всі плани ворога на найближчий період - Зеленський

"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

Україна ефективно та прозоро використовує надану США допомогу - Резніков

Канада оголосила про пакет військової допомоги Україні майже на $29 млн

Члени формату "Рамштайн" надали Україні вже понад $55 млрд допомоги, союзники єдині як ніколи - глава Пентагону

ОСТАННЄ

Апеляційний суд змінив вирок екскерівнику міжрегіонального управління Мін'юсту Дзюдзю, обвинуваченому в одержанні хабарів від підлеглих

Київський апеляційний суд залишив митрополита УПЦ (МП) Павла під домашнім арештом

Ми знаємо про всі плани ворога на найближчий період - Зеленський

Два "шахеди" влучили в нафтобази під час нічної атаки РФ - директор "А-95"

"Укроборонпром" спростував інформацію про закупівлю моторної оливи для бронетехніки в російських пособників

Україна ефективно та прозоро використовує надану США допомогу - Резніков

Американські військові влітку почнуть навчати українців керувати танками Abrams - ЗМІ

Канада оголосила про пакет військової допомоги Україні майже на $29 млн

Комітет етики Нацагентства якості вищої освіти залишив без розгляду дві скарги щодо виявлення плагіату в дисертації Лісового, одна ще в роботі

Члени формату "Рамштайн" надали Україні вже понад $55 млрд допомоги, союзники єдині як ніколи - глава Пентагону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА